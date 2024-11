Mistermovie.it - Mister Movie | Anticipazioni Grande Fratello 19 novembre, Tommaso Franchi è stato squalificato?

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il GF 18, il celebre reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha visto uno sviluppo che ha suscitato molte polemiche nelle ultime ore., uno dei concorrenti del programma, è finito al centro dell’attenzione per aver rivelato informazioni dall’esterno, una violazione grave del regolamento che potrebbe portare a conseguenze pesanti.Puntata19Durante una conversazione con i suoi compagni di avventura, l’idraulico toscano ha fatto alcune dichiarazioni che hanno messo in discussione le regole del gioco.Cosa Ha Svelatoha parlato di Maica Benedicto, affermando che “là dentro la odiano tutti tranne due che le danno sempre ragione”, sostenendo anche che l’ex concorrente non è realmente la “pulitrice” che viene mostrata in tv.