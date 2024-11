Lanotiziagiornale.it - Giubileo, la Guardia di Finanza indaga per corruzione e frode nell’ambito dei lavori di manutenzione del manto stradale di Roma

Ombre suiper il. Sono attualmente in corso delle perquisizioni in Campidoglio da parte degli uomini delladi, su indicazione della Procura dichesugli appalti per il rifacimento delnella Capitale. Stando a quanto trapela, nel fascicolo e a seconda delle posizioni, le ipotesi di reato sono, turbativa d’asta e. Sarebbero interessati anche alcunirelativi al, e coinvolti anche responsabili diCapitale., ladiperdeidideldiStando a quanto si apprende, l’indagine della Procura di, coordinata dal procuratore aggiunto, Giuseppe Cascini, riguarda iper il rifacimento del mandonella Capitale, anche in vista del, e chiama in causa 4 funzionari del Comune diCapitale, uno di Astral (l’azienda della Regione Lazio che gestisce in concessione l’intera rete viaria regionale), un imprenditore e due agenti della Polizia