Basket Champions League 2024 25 | Tortona fa 4 su 4 Benfica battuta 77-71

Quattro su quattro.si conferma a punteggio pieno nel girone G die al PalaEnergica Ferraris batte 77-71 il, già superato anche a Lisbona. Vittoria in rimonta per i padroni di casa che avevano chiuso i primi due quarti in svantaggio di dieci punti. Poi la rimonta che dà ossigeno e autostima dopo i due ko di fila in campionato. Arturs Strautins è il miglior realizzatore con 18 punti, mentre Christian Vital mette a referto 14 punti e 7 rimbalzi, uno in più di quelli realizzati da Luca Severini, che chiude con 12 punti. Doppia cifra anche per Tommy Kuhse (11). Trey Drechsel è invece il top scorer delcon 14 punti. Non bastano. E ora Derthona può guardare con fiducia al prossimo impegno europeo: il 10 dicembre in casa del Chemnitz l’ultima uscita di questa prima fase e l’obiettivo primo posto che vale la qualificazione diretta ai gironi della seconda.