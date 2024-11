Calciomercato.it - Bagnaia ribalta il Mondiale di MotoGP, l’annuncio fa impazzire i tifosi

Un ribaltone nel finale di stagione per ildi: questo potrebbe essere il destino di Peccoche fa sperare idel pilota azzurro Manca solo una gara, quella di Barcellona, per chiudere il2024 die Peccoresta ancora attaccato alla speranza di far suo il titolo. Dopo il secondo posto nel 2021, l’azzurro ha vinto sia nel 2022, che nel 2023, ma il tris potrebbe sfumare. Fin quando la matematica, però, non condannerà il pilota Ducati, i suoicontinueranno ad augurarsi il miracolo.Peccosorridente (LaPresse) – Calciomercato.itL’ostacolo si chiama Jorge Martin, che potrebbe festeggiare proprio nella sua Spagna la vittoria del. Per il classe ’98, arrivato secondo lo scorso anno, si tratterebbe del primo successo assoluto in