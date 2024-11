Impresaitaliana.net - Pomigliano, somministra alcolici ai minori: chiuso locale per 30 giorni

Il commerciante è stato sorpreso areainonostante fosse stato già denunciato e sanzionato pochi mesi fad’Arco. Garantire sicurezza e rispetto delle norme e contrastare fenomeni di illegalità per preservare l’ordine pubblico. Questi gli obiettivi dell’attività di controllo del territorio posta in essere dalla Polizia Municipale did’Arco diretta dal colonnello Emiliano Nacar.Durante i controlli un esercente è stato beccato areai minorenni ma essendo già stato denunciato pochi mesi fa per lo stesso reato i caschi bianchi, avendolo colto in flagrante, lo hanno denunciato e per il commerciante è scattata la chiusura delper 30.La Poliziadiha monitorato il centro storico della città scoprendo un’occupazione abusiva di suolo pubblico, insegne non autorizzate ed un lavoratore privo di regolare contratto in un’attività commerciale.