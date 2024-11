Gaeta.it - Carlo Conti parla del festival di Sanremo 2025: tante canzoni e possibili ospiti speciali

Facebook WhatsAppTwitter, noto conduttore e direttore artistico deldi, è tornato are delle novità per l’edizione. Dopo aver recentemente inauguratoGiovani insieme ad Alessandro Cattelan,ha anticipato alcuni dettagli durante un’intervista rilasciata a Chi. Sono già in fase di studio lein gara, e il panorama musicale si presenta ricco e variegato. Traritorni e sogni da realizzare, ilsi preannuncia come uno dei più attesi. il numero dei concorrenti: 24 brani in arrivoLa selezione dei brani per ildivede come cifra tonda il numero di 24, come da regolamento ufficiale. Tuttavia, la quantità di talenti in gara e la qualità delle proposte hanno indottoa riflettere su un potenziale ampliamento del numero di artisti da ospitare sul palco dell’Ariston.