Ilgiorno.it - Milano, vandalizzato il murale dedicato a Liliana Segre: cancellato il volto della senatrice a vita e rimossa la stella di David

, 11 novembre 2024 – Vandali in azione, nel mirino una delle ultime opere di aleXsandro Palombo: è statoildie completamenteladigialla simbolo di esclusione e sterminio, nelrealizzato in via Andrea Costa, angolo piazzale Loreto. L’opera contro l’antisemitismo, apparsa lo scorso 30 settembre, ritraecon la divisa di Auschwitz e giubbotto antiproiettile con ladigialla simbolo di esclusione e sterminio. Sul muro la novantaquattrenne, che da cinque anni vive sotto scorta, appare ritratta con le braccia dietro la schiena da cui si scorge il numero di matricola 75190 del tatuaggio che i nazisti le fecero da bambina nell'inferno dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau quando venne deportata con il padre che non rivide mai più, un numero che laha sempre dichiarato di portare con onore perché la vergogna è di chi lo ha fatto.