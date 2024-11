Movieplayer.it - Me Contro Te Presenta: Cattivissimi A Natale, il trailer del film di Natale di Luì e Sofì

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Un nuovo appuntamento per famiglie coldelle Feste MeTe, ecco le prime immagini nel. I MeTe in versione natalizia neldi MeTe, ultima fatica del duo di Youtuber più amati dai bambini. Ildel, diffuso in anteprima assoluta da Luì esul loro canale youtube ufficiale, anticipa l'arrivo della nuova avventura, previsto per il 12 dicembre. Diretto da Claudio Norza, MeTeè distribuito da Warner Bros. Pictures, una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, ColoradoProduction (una società del gruppo Rainbow) e MeTe. Il soggetto è firmato dai Mete, Luigi Calagna e .