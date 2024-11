Latuafonte.com - La doppia vita di mia moglie come finisce: spiegazione finale

Leggi l'articolo completo su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 10 Novembre 2024 10:58 pm by RedazioneLadi miaè un film canadese del 2019, diretto da Jason Bourque. Prodotto da Lifetime, racconta la storia di Kent, un uomo che decide di vendicarsi di Laurel, in quanto è convinto che suo marito abbia rovinato il suo matrimonio. Non sa, però, che la donna non ha alcuna intenzione di soccombere, tanto che la situazione diventa abbastanza pericolosa.Ladi mia: riassunto della tramaLeggi anche: L’amante (1992), storia vera e nomi realiLeggi anche: Gli ultimi dieci giorni tra il bene e il maleLa trama de Ladi miainizia con Laurel che torna a casa e scopre che la sua famiglia ha realizzato per lei una festa a sorpresa.