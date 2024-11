Giornalettismo.com - Il tema del “promemoria” delle ricette elettroniche, secondo la legge italiana

Ci sono cose che esistono da anni, ma di cui si torna a parlare ciclicamente in prossimità di un evento. In questo caso, a far scoppiare la bolla “dell’indignazione” è stato un articolo di giornale pubblicato dal quotidiano La Repubblica domenica 10 novembre in cui si parla – erroneamente – dell’invio del(anche quelle cosiddette “bianche”, ovvero per prodotti e prestazioni medico-sanitarie non coperte dal SSN) attraverso uno strumento non propriamente convenzionale (né sicuro, in termini di protezione dei dati personali): l’app di messaggistica istantanea Whatsapp, di proprietà della holding Meta di Mark Zuckerberg. LEGGI ANCHE > Ma è vero che dal 2025 ci sarà l’obbligo? Come abbiamo già spiegato in un precedente approfondimento, non è vero che i medici invieranno ledematerializzate (questo il termine tecnico) attraverso Whatsapp.