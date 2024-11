Iodonna.it - Girato durante i sette anni di lavorazione de "Il ragazzo e l’airone", è anche un ritratto del genio visionario e malinconico che lo ha creato

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024 in occasione della consegna della Palma d’oro onoraria allo Studio Ghibli, Hayao Miyazaki eracconta la lungadi uno dei capolavori del regista giapponese, Il(2023). Ma svelamoltissimo di Hayao Miyazaki stesso,e profondamente, in una fase critica della sua vita. Diretto da Kaku Arakawa, il film sarà al cinema il 25, 26, 27 novembre con Lucky Red.Hayao Miyazaki e, il poster del documentario di Kaky Arakawa (ufficio stampa Lucky Red)Il trailer del doc Hayao Miyazaki e, sul film capolavoro del regista giapponeseLo si capisce già dal trailer: il documentario di Kaku Arakawa è un film dedicato a chi ha familiarità con l’arte di Hayao Miyazaki, econ la sua biografia.