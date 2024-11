Lanazione.it - Gallianese, poker pesante. San Godenzo in forma

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Nel girone D Sanprotagonisti assoluti della giornata. Il Sancontinua la sua marcia battendo per 3-0 il Maliseti. Prima rete di Camara che riceve un lungo lancio del portiere Pecchioli. Nella ripresa sale alla ribalta l’attaccante Clementi (entrato dalla panchina al posto di Zeni) che si scatena e segna due gol di ottima fattura, l’ultimo è un vero eurogol. L’ottimo momento del Sanè rafforzato dal successo di mercoledì in Coppa per 4-2 col Prato Nord. Molto bene lache vince 4-1 contro il Casale Fattoria: prime due reti di Alivernini e Coralli, poi Maenza in cattedra autore di due gol strepitosi, il primo dei quali dopo aver superato in slalom tre avversari. A reti inviolate le gare Aglianese-Settimello e Albacarraia-Sagginale. Colpo grosso del Quarrata che vince 2-1 a Calenzano.