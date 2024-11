Sport.quotidiano.net - Tennis. Tc Prato e Tc Bisenzio. Punti pesanti in palio

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Squadre pratesi oggi in campo per la sesta giornata del campionato di serie A di. Oggi, a partire dalle 10, Tcfemminile e Tcmaschile cercheranno di trovare iper accedere ai play off. Il Tcfemminile, dopo la quarta vittoria ottenuta contro ilBeinasco, gioca in trasferta contro il Ct Ceriano in serie A2 femminile. Il team capitanato da Claudia Romoli vedrà in campo ll nucleo storico composto da Tatiana Pieri, Viola Turini e Beatrice Ricci e una tra le due straniere Cristina Dinu e Irene Burillo. La classifica vede le pratesi al primo posto nel girone con 12, Apem Copertino e Tc Parioli a 9, Ct Ceriano eBeinasco a 6, Cus Catania a 3e Stampa Sporting Torino ancora a secco. Nel team lombardo Anna Turati, Greta Greco Lucchina e Rosa Maria Vicens, oltre a Maria Aurelia Scotti e Rachele Zingale.