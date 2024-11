Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 8-7, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: azzurri avanti a metà primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20?- RETEEEE! Non sbaglia il numero 24 azzurro. 9-8.20?- Tiro dai 7 metri conquistato da Helmeon. Occasione per l’.19?- Sostituzione tra i pali nelle filane. Fuori Ebner, al suo posto Colleruori.18?- Non sbaglia Ilic. Parità a quota 8.18?- 7 metri in favore dellasul fallo di Bulzamini. Ilic alla battuta.17?- Fallo in palleggio di Jack Savini. Seconda possibilità del pari per i balcanici.16?- Invasione di Marsenic. Palla che torna in possesso dell’.15?-che perdono palla in attacco. Occasione del pareggio a quota 8 per la.13?- Infrazione di passi di Marco Mengon e contropiede micidiale di Vanja Ilic. 7-6.12?- Risponde presente Kojadinovic per il nuovo -2.12?- RETEEE! Straordinaria conclusione di Simone Mengon! 7-4