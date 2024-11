Gaeta.it - Torino accoglie l’alta gastronomia: eventi imperdibili alla Centrale della Nuvola Lavazza

Facebook WhatsAppTwitter Ladisi prepara ad ospitare due importantidedicati al, in concomitanza con le Nitto ATP Finals. I prossimi 10 e 13 novembre, quindici celebri chef italiani presenteranno le loro creazioni culinarie in occasioni differenti e suggestive. Questirappresentano un’opportunità unica per esplorare il connubio trae sport in un contesto di grande prestigio.Menu a dieci mani: la cena di gala del 10 novembreIl primo appuntamento, il 10 novembre, è rappresentato dal “Menu a dieci mani“, una cena di gala che darà il viasettimana delle Nitto ATP Finals. Questo evento, che si svolgerà con un servizio placé, vedrà la partecipazione di sei chef di fama, tutti intenti a stupire gli ospiti con piatti mai visti prima.