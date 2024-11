Cityrumors.it - Pensioni 2025, novità per chi ha iniziato a lavorare nel 1996

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

Ilsarà un anno particolarmente fortunato per gli italiani che hannoa versare contributi nel. Sono anni che lo aspettanoUna delle tematiche più importanti, in relazione alla Legge di Bilancioalla quale oggi sta lavorando il governo italiano, è quella delle. L’età media, nel nostro paese, è piuttosto alta e questo significa che sono molti i cittadini che vivono grazie alla pensione e che quindi dipendono dalle norme che ne influenzano l’importo. Nel prossimo anno, potrebbe esserci una bellaper quanti hannonelper chi hanel(cityrumors.it)Approvata dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre di quest’anno, al momento la Legge di Bilancio è sotto esame in Parlamento. Accantonata l’ipotesi iniziale di una riforma organica, oggi si discute soprattutto sull’entità del tanto chiacchierato aumento sui trattamenti minimi.