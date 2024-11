Ilgiorno.it - Il gioiello nel Parco di Monza disegnato negli anni Cinquanta dall’architetto del Pirellone

L’ex Centro controllo Rai (Rai Way, per essere precisi), si trova in via Mirabellino, nascosto dalla vegetazione. A progettarlo, in un elegante quanto moderno stile razionalista, è stato il grande architetto milanese Gio Ponti nel 1950, già autore del grattacielo Pirelli di Milano, per una costruzione che arriverà a completamento nel 1954. L’edificio possiede una pianta curvilinea, che vuole ricordare la forma di un’antenna parabolica, cui si contrappone un corpo quadrato, che allora ospitava gli alloggi del custode e dell’ingegnere-direttore addetto all’impianto, poi adibito a locali mensa. Sopra c’è una torretta interamente in legno e vetro, senza elementi metallici (neanche un chiodo). Il suo scopo è stato quello di effettuare controlli sulle onde radio provenienti dalle sedi emittenti, funzione per la quale è stato attivo per la bellezza di 64