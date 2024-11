Bellingham pone fine alla siccità dei gol mentre il Real Madrid si ribella contro l’Osasuna

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-09 17:25:29 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Judeha segnato il suo primo gol stagionale con ili Blancos si sono scatenati in una vittoria completa, giocatore di punta della Liga, sabato.Vinicius Junior si è servito di una tripletta conche ha afferrato l’altrailha superato di quattro avversari gli avversari al Bernabeu.Kylian Mbappe, criticato da Thierry Henry dopo la sconfittail Milan, non è riuscito a mettere il suo nome a referto, il che significa che il nazionale francese ha trovato il gol solo una volta nelle ultime sette partite.@EN 4-0 @Osasunait 34? @ViniJr 42? @Jude 61? @ViniJr 68? @ViniJr #Osasuna @Emirati pic.twitter.com/JHatdt85kR—CF (@en) 9 novembre 2024Il risultato, tuttavia, sarà positivo per la squadra di Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta per 4-0il Barcellona a El Clasico e la sconfitta per 3-1il Milan in Champions League martedì.