Vigili urbani travolti sulla Tiburtina le drammatica telefonata | Vi voglio bene ma sto morendo

Mercoledì sera, a Roma, un grave incidente ha portato all’amputazione della gamba per il vigile urbano Daniele Virgili, travolto da un’automobile mentre svolgeva il suo servizio. L’auto era guidata da Francesco Cabras, un carabiniere dei Ros di 47 anni, che al momento dell’incidente risultava sotto l’effetto dell’alcol. La decisione di amputare la gamba di Virgili è stata una scelta necessaria per salvargli la vita, come spiegato dai medici dell’ospedale San Camillo, dove il giovane agente è stato operato in condizioni disperate. Leggi anche: Vigile travolto, il fratello: “Diceva sto, non ho più le gambe”L’incidente è avvenuto intorno alle 21 di mercoledì 6 novembre su via, nei pressi della rampa del Grande Raccordo Anulare. Daniele Virgili, assieme alle colleghe Laura Lombardo e Sandra Cerusico, stava gestendo un precedente incidente tra una motocicletta e un’automobile.