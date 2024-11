Ilgiorno.it - Milano, frodi fiscali sulla manodopera per conto dei clan: tre milioni sequestrati a Pasquale Puglia

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

, 8 novembre 2024 – La Guardia di Finanza dista eseguendo un decreto di sequestro preventivo, per oltre tredi euro, disposto dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale nei confronti di, imputato per riciclaggio e reati tributari, aggravati “dal fine di agevolare un'associazione di stampo mafioso”, e già “condannato in primo grado dal Tribunale di Catanzaro” per associazione mafiosa. I, 49 anni, originario di Polla in provincia di Salerno, è una vecchia conoscenza degli uomini della Dda di, che indagano da anni sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia e, più precisamente, delAccorinti-Melluso di Briatico. Nel novembre 2023viene arrestato nell’ambito dell’operazione “Game Over" che scoperchia un giro diattraverso un’ingegnosa rete di piccole società nate e morte nel giro di poco tempo per non dar nell’occhio e aggirare le regole sulle imposte con l’aggravante di aver favorito un’organizzazione di stampo mafioso.