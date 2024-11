Lanazione.it - Malore fatale a 46 anni, Batignano piange Fanciulletti

Grosseto, 8 novembre 2024 – Una morte che ha portato sconforto e tristezza in una comunità intera. Quella di, ma non solo. Perché Manuele, 46, idraulico, era molto conosciuto non solo nel paese dove abitava, ma anche in tutto il resto della provincia dove era apprezzato non solo per il suo lavoro di artigiano ma anche per la sua simpatia naturale. Se n’è andato improvvisamente ieri mattina dopo aver accusato unnella sua casa intorno alle 6.30 di mattina. Purtroppo non è bastato l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. La corsa disperata alle Scotte di Siena non è riuscita a salvargli la vita.se n’è andato poco dopo, perché ilche lo ha colpito non gli ha lasciato scampo. Da qualche tempo si era trasferito nel borgo diinsieme alla sua famiglia: una moglie e due bambini piccoli, a cui era legato moltissimo.