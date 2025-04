Cultweb.it - C’è una forma di vita che potrebbe sopravvivere su Marte (è resistentissima)

Leggi su Cultweb.it

Una recente ricerca ha dimostrato che una delle forme diin grado di resistere suè un organismo inaspettato: il lichene. I licheni non sono altro che l’associazione simbiotica tra funghi e alghe o cianobatteri. Sono capaci diin deserti caldi e nelle gelide regioni polari. E, secondo lo studio pubblicato sulla rivista IMA Fungus, anche in atmosfera marziana. In particolare, si parla della specie Diploschistes muscorum. Questi organismi, già noti per la loro resistenza a condizioni proibitive sulla Terra, si sono rivelati particolarmente adatti a sopportare le radiazioni ionizzanti e la bassa pressione di, mantenendo il loro metabolismo attivo.(fonte: ESA)La ricerca, condotta da un team di scienziati polacchi, ha testato la resistenza di Diploschistes muscorum e Cetraria aculeata in un ambiente marziano simulato, tramite esposizione a condizioni estreme per cinque ore.