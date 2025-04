Ilfattoquotidiano.it - I dazi di Trump colpiscono anche le isole abitate solo dai pinguini. I casi delle aree disabitate tassate

Colpite daise sonosoltanto dai. La scure disi è abbattutasulleHeard e McDonald, inserite nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco, “ricoperte all’80% di ghiaccio”, “piccole” e “rocciose”, come hanno scritto Cnn e Guardian. Lesono senza persone, prive di attività imprenditoriale e men che meno di esportazioni e sono territorio esterno australiano nell’Oceano Indiano meridionale. Sull’isola Heard, la più grande, c’èghiaccio a far compagnia al vulcano Mawson Peak. Non esistono porti per sbarcare sullee, visto il clima, non ci sono troppi motivi per mettere piedi sulla terra ferma: piove o nevica praticamente sempre. I media anglofoni hanno analizzato la lista elencata ieri dal presidente Usa dei paesi colpiti dae hanno scoperto che, come ha detto il premier australiano Antony Albanese, “nessun posto sulla terra è sicuro”.