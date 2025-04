Ilnapolista.it - Il tour dei centri sportivi immaginari del Napoli: la Lonely Planet sta studiando una guida tematica

Ildeidel: lastaunaAvvolti dalla luce intensa del caldo Meridione e circondati da una storia millenaria, idelsorgono nell’o collettivo come un bastione del futuro del nostro calcio e “volano” per l’economia locale. Ad un certo punto, quando tutto vi parrà fuffa, un uomo urlerà “indotto” e ci prostreremo nuovamente (“indotto” per l’economia del pallone funziona come le safe words per i sadomasochisti: è salvifico). Qualiano, Afragola, Lago Patria, Castel Volturno, Monterusciello, Bagnoli, Melito, Castellammare, Sant’Antimo, Torre Annunziata e Giugliano. Mancano giusto i due liocorni, a occhio. Puntellano la cartina campana, uniti dal filo dell’eterno progetto: 12 campi, le foresterie, palestre, infinity pool, cinema, lounge, ristoranti gourmet, “scugnizzerie”, sale massaggi,benessere, bagni turchi, pizzeriesorbillo, stalle e giardini pensili.