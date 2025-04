Formiche.net - Asset congelati e Big Tech. Le due carte che l’Ue può giocare con Russia e Usa

Leggi su Formiche.net

Quando abbiamo sentito che Donald Trump e Vladimir Putin si erano parlati più di 2 ore per produrre non il cessate il fuoco completo già approvato dall’Ucraina, ma uno ridotto alle sole istallazioni energetiche, abbiamo tutti pensato che il resto della telefonata avesse trattato di Groenlandia e Panama in cambio dell’Ucraina. Infatti, il giorno dopo la Casa Bianca ha confermato che quanto richiesto da Putin fin da prima della negoziazione, tenersi i territori ucraini invasi, era anche parte dell’accordo tra i due. Le garanzie per la sicurezza dell’Ucraina dovrà offrirle l’Europa. L’impegno americano previsto per la sicurezza dello sfruttamento delle miniere estorte all’Ucraina sembra sia scomparso nella nuova versione del contratto imposto all’Ucraina che si dovrebbe far carico di eventuali danni alle attrezzature minerarie causati da azioni militari-da parte di chi?L’Europa invece ha approvato un piano di riarmo epocale per la deterrenza futura, ma sembra aver dimenticato 2decisive da usare subito: la prima da togliere dal tavolo delle trattative sul cessate il fuoco e la seconda da mettere sul tavolo delle trattative sulle tariffe di Trump.