Inter-news.it - Longhi non ha dubbi: «Inzaghi autore di un’impresa! Differenza titolari-riserve»

Leggi su Inter-news.it

ha elogiato Simoneper il lavoro svolto in questa stagione all’Inter. Poi un commento su un fattore che potrebbe incidere sulla sfida col Bayern Monaco.L’IDEA – L’Inter di Simoneaffronterà il Bayern Monaco nella doppia sfida dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri si presentano alla sfida con delle defezioni che le impediscono di compiere il turnover auspicato. Di quest’avviso è anche il giornalista Bruno, pronunciatosi in questi termini a Radio Sportiva: «Inter gioca ogni partita sempre pensando a quella dopo, ogni volta c’è un condizionamento. Contro il Milan è stata condizionata dal Parma, contro quest’ultima sarà condizionata dal Bayern Monaco, e così via. L’Inter vuole questa situazione, ma nel momento in cui dovrà disputare una partitissima, non sarà mai al 100%.