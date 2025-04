Liberoquotidiano.it - "Perché è rimasta in silenzio". Meloni, cosa sa Del Debbio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ieri, mercoledì 2 aprile, è stato il giorno dell'annuncio dei dazi da parte di Donald Trump. A Fuori dal Coro, il talk show politico di Rete 4 condotto da Mario Giordano, è stato ospite Paolo Del. Il conduttore di Dritto e rovescio ha spiegato che, secondo lui, il governoha giocato un ruolo chiave per ammorbidire la posizione degli Stati Uniti contro il nostro Paese. "Secondo me, nel, l'Italia in questi tempi ha trattato", ha detto. "Tu dici che l'Italia ha già trattato?", lo ha incalzato Mario Giordano. "Non me l'ha detto nessuno - ha ammesso Paolo Del-. Secondo me tutto questodellanon vuol dire inattività. Secondo me - ha poi aggiunto - questoè prudenza e trattativa". L'opinione di Paolo Delsui dazi di Trump e l'Italia.