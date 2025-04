Manuel Bortuzzo, condannata per stalking la sua ex Lucrezia Selassiè. Così lei lo aveva costretto a cambiare vita

Leggi su Open.online

Il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha condannatoHailéa un anno e otto mesi di reclusione pernei confronti del campione di nuoto paralimpico. Selessiè, nota come Lulu e sedicente principessa etiope, è stata ritenuta colpevole di aver perseguitato l’atleta per mesi e di averlo minacciato di morte se lui non fosse tornato con lei. La pena comminata supera quella che era stata chiesta dagli inquirenti, cheno chiesto un una condanna ad 1 anno e 4 mesi nel processo condotto con rito abbreviato. I due si era conosciuti nella casa del Grande Fratello vip durante l’edizione 2021-2022.L’ansia e la paura diper la sua incolumitàNel corso del reality show era nata una relazione tra i due, terminata con la fine del programma, nei confronti della qualenutriva ancora speranze.