I dazi come l' invasione russa Berlino contro Trump

"Penso che questo sia un giorno straordinario per l'economia mondiale, paragonabile alla situazione successiva all'aggressionel'Ucraina, quando ci siamo resi conto che stava accadendo qualcosa di nuovo e non eravamo preparati in Europa ad affrontare la sfida". Sono le parole, allarmate e inquietanti, del ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, parlando alla stampa dopo l'annuncio deiimposti dagli Stati Uniti verso il resto del mondo. In particolare, del 20% sulle esportazioni negli Usa da parte degi paesi membri dell'Unione europea e del 10% per la Gran Bretagna. "In quel momento - prosegue Habeck riferendosi al febbraio 2022, quando iniziò la guerra in Ucraina - abbiamo osservato con interesse la situazione, ma alla fine siamo riusciti a gestirla mettendo da parte tutto ciò che limitava la forza economica e la sicurezza energetica.