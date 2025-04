Ilfattoquotidiano.it - Francesca Jones, la tennista con 8 dita è svenuta in campo: “Il mio cuore ha lavorato troppo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La storia diè di quelle che sanno ispirare e insegnare: nata con la rara malattia genetica Ectrodattilia Ectodermica Displasia, riesce a giocare a tennis ad altissimo livello nonostante le manchi un dito in ogni mano e abbia solo settedei piedi. Il suo ultimo match però ha spaventato tutti: la 24enne britannica, oggi numero 129 al mondo, è crollata ina Bogotà mentre stava affrontando Julia Riera. Franstava per servire quando ha iniziato a barcollare, per poi cadere per terra. Uno svenimento. Laè poi stata portata fuori su una sedia a rotelle e si è ritirata dal torneo. Ma ha poi rassicurato tutti su Instagram, spiegando ai suoi sostenitori che una mancanza di acclimatamento ha fatto sì che il suo “abbiaun pò“.era fresca della vittoria dell’ottavo titolo della sua carriera in Brasile.