Spolverato scatenato | mentre Shaila parla di amore tossico lui festeggia

Serate, pizza e karaoke. L’ex gieffino sembra aver già dimenticato tutto.torna sulla fine della relazioneDimenticate i cuori spezzati e le lacrime post-reality: Lorenzoè troppo impegnato are.Gatta continua a ripetere di aver chiuso la loro relazione per proteggere se stessa, lui si gode la ritrovata libertà tra cene, brindisi e balletti social. Il modello, ex concorrente del Grande Fratello, sta vivendo il post-show all’insegna del puro divertimento, come dimostrano le sue storie Instagram.Lorenzo chi?mette un punto (e lo ribadisce)Dall’altro lato, l’ex velina di Striscia la Notizia sembra aver preso tutt’altra direzione. Se Lorenzo ringrazia i fan e si lancia in serate a tema karaoke con gli ex gieffini Federica Petagna, Stefano Tediosi e Michael Castorino,ha un messaggio ben diverso: la rottura è stata una scelta per il suo benessere.