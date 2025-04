Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia, attesa per la sentenza per Marco Toffaloni. La pm chiede 30 anni: non li sconterebbe mai

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia, 3 aprile 2025 –di: i giudici del tribunale dei minori di Brescia sono in camera di consiglio per decidere sullaa carico di, all’epoca minorenne, ritenuto uno degli esecutori materiali., oggi cittadino svizzero, col 'nuovo' nome Franco Maria Muller, mai presentatosi in aula durante il processo, il 28 maggio 1974 non aveva neanche 17e per questo a distanza di 51viene giudicato dal tribunale dei minori. La pm Caty Bressanelli ha chiesto per lui la condanna a trent'di carcere, il massimo previsto nei processi minorili. Lanel primo pomeriggio. L’uomo è accusato di concorso nelladi matrice neofascista indel 28 maggio 1974 che provocò dieci morti e 102 feriti.