Juventusnews24.com - Comuzzo Juventus, la Fiorentina spara altissimo! Bianconeri alla finestra ma la cifra e la concorrenza spaventano: cosa può accadere in estate

di RedazioneNews24, laper il suo talento in difesa: tutti gli aggiornamenti sulle mosse di mercato bianconereTra i difensori accostati al calciomercato Juve c'è sicuramente, giocatore classe 2005 della, monitorato anche dal Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Viola valutano il talento italiano almeno 40 milioni di euro.Il calciatore sta trovando meno spazio con Pdino e lapotrebbe diminuire da quifine della stagione. Per questo motivo, irestanoma non sarà sicuramente un colpo facile.