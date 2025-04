Lapresse.it - Sinner, l’ex coach Piatti: “È stata dura separarsi”

Riccardo, exdi Jannik, nel corso di una intervista al Corriere della Sera, parla per la prima volta dopo la separazione con il campione altoatesino diventato poi numero 1 del mondo. “Quando ho finito con Jannik ammetto di aver avuto qualche mese di stordimento, poi sono andato verso quello che piace a me: insegnare tennis”, ha rivelato. “Ho smesso di vivere la vita degli altri. 52 settimane all’anno in trasferta, la famiglia che ruota intorno alle esigenze del giocatore: Gasquet, Ljubicic, Raonic, Djokovic,”, ha ricordato l’allenatore, che ha ammesso che consi sente “di rado”, ma che il suo ex allievo gli ha mandato gli auguri di compleanno lo scorso 8 novembre. “Eravamo alla vigilia delle Atp Finals. Divertiti e facci divertire, gli ho scritto. Andrà bene, ha risposto.