Arezzo muore prima dell’intervento agli occhi | tre anestesisti sotto inchiesta

Sono tre i mediciindagati per la morte di Roberta Mazzuoli, la donna di 48 anni deceduta nella clinica privata San Giuseppe Hospital di. La donna si era recata nella struttura perporsi a un intervento considerato di routine, ma un’improvvisa crisi respiratoria l’ha stroncataancora dell’inizio dell’operazione. La procura ha aperto un’per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.La tragedia è avvenuta il 28 marzo. Roberta Mazzuoli, originaria di Abbadia San Salvatore (Siena), era stata ricoverata per un’operazione di decompressione delle orbite oculari, un intervento che rientra nell’ambito otorinolaringoiatrico e non in quello oculistico. Tuttavia, subito dopo lasomministrazione dell’anestetico, ha manifestato una grave crisi respiratoria che ha reso impossibile persino l’inizio dell’operazione.