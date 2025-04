Serieanews.com - Juventus, senza Champions sarà addio: 2 cessioni pesantissime

Leggi su Serieanews.com

Laraggiungere l’obiettivoLeague,costretta a cedere due calciatori della propria rosa: le: 2(LaPresse) – SerieANews.comIl finale di stagione per laè un bivio da brividi: tutto passa dallaLeague. Il destino dei bianconeri è appeso a un filo, quello della qualificazione alla prossima edizione della competizione europea più prestigiosa.Se la Signora dovesse fallire l’obiettivo, l’ultimo rimasto, ma anche il più pesante, con una sessantina di milioni di euro in ballo, si troverebbe costretta a fare i conti con un futuro pieno di incognite. Dal mercato alla panchina, tutto andrebbe rivisto, e il mancato quarto posto porterebbe aillustri.League: un quarto posto che vale oroLasi gioca il tutto per tutto nelle ultime giornate.