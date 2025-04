Unlimitednews.it - UE, Foti “No ai soldi del Fondo di Coesione per il Piano di riarmo”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo detto da subito che non avremmo utilizzato idellaper ildi. Dopodiché è evidente che vi possano essere delle innovazioni tecnologiche, delle aziende che operano in alcuni settori strategici. Ci rendiamo conto che se non le teniamo a livello tecnologico pari a quanto meno alle competitor rischiamo di avere un ritorno negativo sotto il profilo industriale”. Queste le parole di Tommaso, ministro per gli Affari europei, le Politiche di, il Sud e il Pnrr, ad Agorà su Rai Tre, condotto da Roberto Inciocchi.– foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo