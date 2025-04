Unlimitednews.it - Compleanno con proposta di matrimonio per l’attrice di “Mare Fuori” Giovanna Sannino

NAPOLI (ITALPRESS) –con sorpresa finale perche festeggia a Napoli i suoi 25 anni e riceve ladidal suo fidanzato Gaetano Migliaccio. Grande emozione per la Carmela dinel momento in cui Gaetano prende la parola, subito dopo che la sua compagna aveva spento la candelina sulla torta, e si inginocchia con in mano l’anello.“È stato un anno difficile, pieno di incertezze, io però una certezza l’ho trovata e sei tu. Il nostro amore è stata una delle cose più forti che si potesse mai vivere” la dedica di Migliaccio a unache in lacrime di commozione pronuncia il suo “si”. I due si erano conosciuti proprio sul set didove Migliaccio, anche lui attore, aveva interpretato il ruolo di Salvo nella fortunata serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia.