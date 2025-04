Europa.today.it - Il centrodestra vuole cancellare i ballottaggi, le opposizioni insorgono: "Furto di democrazia"

Con il 40 per cento dei voti si diventa sindaci e non è necessario ilo. La proposta è dele sta suscitando polemiche: riguarda le elezioni amministrative per i comuni con più di 15 mila abitanti. I capigruppo di maggioranza in Senato hanno presentato al cosiddetto decreto.