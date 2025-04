Quotidiano.net - Stalking a Bortuzzo, l’influencer Lulù Sellassiè condannata a 1 anno e 8 mesi

Roma, 3 aprile 2025 – È stataa 1e 8(ma con pena sospesa) Lucrezia Hailé Selassiè, detta, la sedicente principessa etiope accusata diai danni del campione paralimpico Manuel. Il nuotatore era presente oggi in tribunale per la lettura della sentenza. La condanna è stata decisa con rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma. Il pm aveva sollecitato una condanna lievemente minore a 1e 4, ma il gup ha aggiunto il resto, per poi sospendere la pena. Selassiè è accusata di avere perseguitatoper, arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. “Atteggiamenti ossessivi” La ‘principessa influencer’ è accusata di atteggiamenti persecutori nei confronti del campione. La procura le ha imposto il divieto di avvicinamento a, costringendola ad indossare il braccialetto elettronico.