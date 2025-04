Uefa bilancio record con Euro 2024 | 68 miliardi e Ceferin sorride

Panorama.it - Uefa, bilancio record con Euro 2024: 6,8 miliardi (e Ceferin sorride)

I conti dellatornano sempre e nella guerra per il controllo del business del pallone Aleksandr, presidente che ha annunciato l’addio alla scadenza del secondo mandato nel 2027, ha potuto mostrare i muscoli davanti al numero uno della Fifa, Gianni Infantino, ospite del Congresso che a Belgrado ha fatto il punto sullo stato di salute del calciopeo. L’ultimodellaè stato il più ricco di sempre: 6,777didi ricavi contro i 4,3 del 2022/2023, dato trainato dal successo finanziario dell’peo disputato in Germania la scorsa estate.Sul campo ha vinto la Spagna di Lamine Yamal. Dietro la scrivania, invece, hanno sorriso i vertici di Nyon perchéha fatto segnare un nuovonel giro d’affari generato: 2,5di, il 32% in più rispetto a quella itinerante del 2021 che aveva scontato anche gli strascichi dell’emergenza Covid e il 30% in crescita rispetto a2016 ospitato dalla Francia che si era fermato a 1,916