Serie turca Kardelenler trama e anticipazioni

Lain onda dal 2 febbraio 2025 sul canale turco ATV.Hicran e Arif, una coppia devota sposata per 50 anni, hanno dedicato la propria vita a crescere i loro cinque figli nonostante innumerevoli sacrifici e difficoltà. Mentre l’amore sconfinato di Hicran e i principi incrollabili di Arif hanno tenuto insieme la famiglia, le scelte egoistiche dei loro figli e i tradimenti hanno portato a crepacuore e caos. Una tanto attesa riunione con il loro figlio estraneo Onur prende una svolta devastante, lasciando la famiglia infranta dalla perdita e dalle avversità. Arif subisce un infarto. La fretta della famiglia a portare Arif in ospedale finisce tragicamente in un incidente d’auto, dove Onur e sua moglie perdono la vita e Arif cade in coma. Respinto dai suoceri, Hicran viene abbandonato in una casa di cura mentre Ç?nar e i bambini sono lasciati a badare a se stessi.