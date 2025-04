Lanazione.it - Al via i corsi di Fondazione Opificio 2025 con gli esperti dell'Opificio delle Pietre Dure

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 aprile- Il prossimo 17 maggio prende avvio, con un programma formativo concepito per offrire un aggiornamento ai professionisti che operano nel settore con un’ottica trasversale ed allargata. Quest’anno le tematiche spaziano dalle metodologie di conservazione ai materiali innovativi per il restauro, dalle tecnologie avanzate per la diagnostica alla pianificazione nel campoe situazioni emergenziali, fino agli aspetti gestionali e legali, declinando la lunga esperienzanel campo del restauro ea ricerca. L’obiettivo è fornire nuovi approcci e strumenti per operare in una disciplina sempre più complessa e in continua evoluzione, dove i professionisti devono sapersi confrontare con uno scenario sociale, storico, ambientale diversificato e interagire con una pluralità di interlocutori.