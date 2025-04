It.insideover.com - Usa: da Blackstone a Amazon, il gotha del potere economico si mobilita per TikTok

Il presidente americano Donald Trump vuole checontinui a operare negli Stati Uniti, e la finanza e i potentati tecno-oligarchici che cercano una crescente entratura alla Casa Bianca si stanno organizzando per rilevare la filiale americana di ByteDance, la multinazionale che controlla il social network cinese bandito dalla Corte Suprema a gennaio poco prima dell’insediamento di The Donald. La partita pere il nuovo capitalismo politicoParliamo di “capitalismo politico” in purezza: Trump ha chiesto, in nome della libertà d’informazione e della volontà di sfondare politicamente tra le giovani generazioni, una risoluzione al problema di, che secondo diversi osservatori trasmette i suoi dati direttamente nei server della Repubblica Popolare, mettendo dunque a repentaglio la sicurezza tecnologica americana.