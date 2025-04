Ilfattoquotidiano.it - Il grande disegno di Trump: dopo i dazi l’accordo di Mar-a-Lago per costruire un nuovo ordine commerciale e finanziario globale

Un(e. Sarebbe questo il vero obiettivo dietro l’annuncio di Donaldsui nuovinei confronti dei partner commerciali. Il piano è tutt’altro che segreto. L’economista Stephen Miran l’ha esposto nel dettaglio lo scorso novembre, quando ancora lavorava per la società di investimento Hudson Bay Capital, in un paper dal titolo inequivocabile: A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System (Manuale per una ristrutturazione del sistemadel commercio). Poco, il 41enne Miran è stato chiamato dal presidente Usa a guidare il suo Consiglio dei consulenti economici. Cosa che fa potenzialmente di quel saggio, secondo molti osservatori non privo di errori e contraddizioni, il canovaccio deldella Casa Bianca per rilanciare l’industria americana.