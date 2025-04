Unlimitednews.it - Energia in Liguria, da maggio il nuovo bando per gli impianti rinnovabili

GENOVA (ITALPRESS) – “Aprirà il 20ildi Regioneda 8 milioni di euro per migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio pubblico locale attraverso l’installazione di”. Ad annunciarlo l’assessore regionale dellaall’Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr Alessio Piana.La misura, a valere sulla programmazione regionale Fesr 2021-2027, è rivolta a quegli enti – tra cui Città Metropolitana di Genova, Province, comuni fino a 40mila abitanti – che intendono migliorare l’eco efficienza e ridurre i consumi diprimaria negli edifici pubblici o a uso pubblico.“Regioneprosegue il suo impegno nel migliorare la produzione didel patrimonio pubblico e privato regionale – aggiungono l’assessore Ripamonti e il consigliere delegato Piana – In particolare, dopo aver accompagnato con una precedente misura gli investimenti di 180 imprese liguri, con questostrumento vogliamo sostenere quegli enti locali, specie i piccoli comuni, che vogliono installare o adeguaredida fonte rinnovabile per l’autoconsumo, col duplice effetto di ridurre le spese e produrrepulita”.