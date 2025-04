Amica.it - Quale nota Maison si nasconde dietro il trucco da sposa di Meghan Markle?

Leggi su Amica.it

Alla fine il “segreto” è stato svelato: c’è unafranceseilcheha sfoggiato il giorno del suo matrimonio con il principe Harry, con pochissime eccezioni.A rivelare cosa c’eral’aspetto radioso della duchessa sabato 19 maggio 2018 è stato il suo make-up artist, Daniel Martin, in un podcast cheha ripostato su Instagram pochi giorni dopo avere lanciato la sua pagina su ShopMy. Qui, ha elencato i suoi must have per abiti, accessori e. In effetti gran parte dei prodotti utilizzati il giorno delle nozze sono presenti su MyShop, dove il suo look daha una pagina dedicata. Il make-up è stato affidato quasi integralmente a Dior, visto che ai tempi Martin aveva un contratto con il brand francese per i prodotti della Linea Backstage.