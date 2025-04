Riminitoday.it - I lavoratori stagionali non trovano casa, il Comune cerca strutture ricettive: 10 euro per ogni posto letto

Leggi su Riminitoday.it

L’amministrazione comunale di Riccione, in collaborazione con Federalberghi, rilancia anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 l'avviso di manifestazione di interesse rivolto ai proprietari dialberghiere, per raccogliere la disponibilità a mettere a disposizione alloggi.