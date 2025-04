Lookdavip.tgcom24.it - Natalia Paragoni e Andrea Zelletta alle Bahamas per le vacanze in famiglia

Fuga di primavera per, che è volatainsieme al fidanzatoe alla figlia Ginevra. Un viaggio transoceanico all’insegna del relax e degli affetti per i due, che amano andare lontano. In valigia non servono molti capi: qualche costume, un paio di t-shirt e degli abitini. Innamorata e bellissima,si gode questi giorni di pace ma, direttamente dai Caraibi, scatena anche il gossip. Vacanza formatoA MiamiIl primo stop del viaggio diinsieme alla piccola Ginevra è Miami. Nella famosa città della Florida i tre si sono dedicatitipiche attività da turisti. Sulla lunga spiaggia di sabbia bianca, la bimba si è messa in posa davantiiconiche torrette colorate dei bagnini. Dopo aver fatto due passi per i vicoli colorati, tra murales e artisti di strada, laha assistito a una partita di basket dei Miami Heat.