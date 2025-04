Quotidiano.net - La Russa risponde alle opposizioni sull'emendamento per i ballottaggi nei comuni

"Questo è un problema che va esaminato, vedremo se è compatibile con un decreto o no. Sul contenuto non mi scandalizzo,a modalità tutto sarà fatto secondo le regole e sono pronto ad ascoltare le obiezioni che vengono d". Così il presidente del Senato Ignazio Lareplica ai cronisti che, a margine di un convegno in sala Zuccari, gli chiedono dei rilievi da parte dellefirmato dai capigruppo di maggioranza al dl elezioni per modificare la soglia per ineicon più di 15mila abitanti. L'cui fa riferimento La, insiste suicon più di 15 mila abitanti e chiede di modificare gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sugli enti locali per cui risulterebbe eletto sindaco "il candidato che ottiene il maggior numero di voti a condizione che abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi.